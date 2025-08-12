Ballenpresse setzt große Fläche auf Acker in Brand

Nahe dem Monheimer Stadtteil Kreut ist es am Montag zu einem Flächenbrand gekommen. Dies passierte bei Erntearbeiten auf einem Acker. Dort geriet eine Ballenpresse in Brand. Drei Feuerwehren waren im Einsatz.

Wie die Polizei berichtet, war ein 15-Jähriger mit einem Traktor samt angehängter Ballenpresse auf einem am östlichen Ortsrand von Kreut gelegenen Feld beschäftigt. Vermutlich aufgrund Überhitzung fing die Maschine von selbst Feuer. Zum diesem Zeitpunkt herrschte eine Temperatur von um die 30 Grad.

15-Jähriger zieht mit Traktor die brennende Ballenpresse vom Acker

Dank der „geistesgegenwärtigen Reaktion“ des Jugendlichen, so die Polizei, blieb die Presse nicht auf dem Acker. Er zog mit dem Schlepper das brennende Gerät noch auf eine asphaltierte Straße. Dennoch breiteten sich auf dem Stoppelacker die Flammen aus und er brannte beinahe komplett nieder. Auch Ballen, die auf der Fläche lagen, brannten. Insgesamt wurden etwa drei Hektar Ackerland sowie die Ballenpresse durch die Flammen zerstört. Der Sachschaden beläuft sich vorsichtig geschätzt auf rund 30.000 Euro.

Icon vergrößern Auf einer großen Fläche breiteten sich die Flammen auf diesem Acker nahe dem Monheimer Ortsteil Kreut aus. Foto: Bader Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf einer großen Fläche breiteten sich die Flammen auf diesem Acker nahe dem Monheimer Ortsteil Kreut aus. Foto: Bader

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Monheim, Flotzheim und Buchdorf bekämpften mit insgesamt 50 Einsatzkräften die Flammen. Die Löschwasserversorgung wurde laut Tobias Ferber, Kommandant der Monheimer Wehr, durch eine Schlauchleitung von Kreut her und durch Landwirte, die ihre Güllefasswagen mit Wasser füllten, sichergestellt.

Für den Ort Kreut bestand durch den Flächenbrand keine Gefahr

Für die Gebäude im nahen Dorf bestand der Polizei zufolge zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr. Der Fahrzeughalter kümmerte sich selbst um den Abtransport der ausgebrannten Ballenpresse. (AZ, wwi)