Sunfield Festival Großsorheim: Blumen, Diskosound und Sommerregen

Das Sunfield Festival in Großsorheim lockte viele Besucher an. Trotz des Regens war die Stimmung inmitten des Sonnenblumenfeldes ausgelassen.

Es dauert nicht allzu lange, da fällt der erste Regentropfen durch das bunte Lichtermeer aus Laserstrahlen und Diskokugeln auf das Gelände des Sunfield Festivals in Großsorheim. Hatten Gäste und Veranstalter noch gebetet, dass es trocken bleibt, überraschte das Wetter an diesem letzten Augustwochenende dann doch mit Sommerregen.

Inmitten des riesigen Sonnenblumenfeldes scheint das nahende Unwetter jedoch niemanden zu stören. Der Parkplatz ist voll, die Einlassschlange lang und die Stimmung ausgelassen. DJ Haggis und DJ Brandy sorgen an diesem Freitagabend mit einer Mischung aus Klassikern zum Mitsingen und modernen Clubsound nicht nur dafür, dass die Tanzfläche voll ist, sondern auch, dass der Regen nur noch Nebensache ist.

Trotz zeitweisen Regens wird gefeiert in Großsorheim

Hie und da wird sich noch provisorisch ein Cape übergezogen oder leise geschimpft, doch den meisten Besuchern und Besucherinnen ist das Wetter egal. Auf der Tanzfläche tanzen zwei junge Frauen unbekümmert weiter und heben ihr Gesicht in den Sommerregen - "Für ein bisschen Sommer gibt´s ja die Blumen!", meint eine der beiden schulterzuckend und lacht. Und tatsächlich wirkt es beinahe so, als versuchten auch die Blüten ringsherum wie tausende kleine Sonnen die Wolken zu vertreiben.

Die Besucher und Besucherinnen tanzten inmitten eines riesigen Sonnenblumenfeldes. Foto: Ilona Schmid

In der Masse der Plattenparties im Landkreis sticht das Sunfield Festival der Evangelischen Landjugend Großsorheim denn wohl vor allem durch eines heraus: Das große Gelände befindet sich etwas außerhalb des Dorfes auf einem Feld aus tausenden meterhohen Sonnenblumen. Der organisatorische Aufwand hierfür ist zweifelsohne Jahr für Jahr groß. Bereits im Mai wurden rund 15.000 der Blumen ausgesät und regelmäßig gepflegt, sodass sie nun in sattem Gelb erblühen und die Festivalbesucher bereits am Eingang willkommen heißen.

Die Party betreiben die Großsorheimer jedes Jahr gemeinschaftlich

Und die kommen von überall her: Da ist beispielsweise nicht nur die Mädchengruppe aus dem Nachbardorf, die erzählt, dass sie nach der Party einfach ein paar Minuten nach Hause läuft. Sondern da sind auch die Jungs, die es über die Landkreisgrenzen hinaus von Höchstädt nach Großsorheim gezogen hat. Neben den Sonnenblumen und guter Musik lockt das Sunfield Festival natürlich auch mit einer Bandbreite an verschiedenen Getränken.

An mehreren Bars werden Cocktails, Bier, Schnaps oder Alkoholfreies zu fairen Preisen angeboten. Auch für Essen ist gesorgt. Für den Auf- und Abbau, Betrieb der Stände und am Einlass helfen wie jedes Jahr alle Altersklassen zusammen. Ohne den Dorfzusammenhalt in Großsorheim wäre das Festival in diesem Ausmaß wohl nicht möglich. Das Gelächter der Nachtschwärmer, die mit den Sonnenblumen im Wind um die Wette wippen, zeigt eines aber ganz eindeutig: Der Aufwand lohnt sich!