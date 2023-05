Gunzenheim

13:24 Uhr

Radfahrer stirbt bei Unfall: Das geschah mitten im Wald

An dieser Stelle im Waldgebiet zwischen Harburg, Gunzenheim und Kaisheim starb am Donnerstagabend ein Radfahrer.

Plus Auf einem steilen Weg im Waldgebiet zwischen Harburg, Gunzenheim und Kaisheim kommt ein 53-Jähriger ums Leben. Vatertagsausflügler finden das Opfer zufällig.

Er war auf seinem hochwertigen Elektro-Mountainbike wohl auf einer größeren Runde unterwegs. Auf einem steilen Kiesweg im weitläufigen Waldgebiet zwischen Harburg, Gunzenheim und Kaisheim machte der Freizeitsportler dann aber offenbar einen verhängnisvollen Fahrfehler. Er verunglückte am Donnerstagabend tödlich.

Der 53-Jährige aus dem Bereich einer Kommune der Verwaltungsgemeinschaft Wemding war nach Erkenntnissen der Polizei im Bereich zwischen Gunzenheim und dem Weiler Marbach (Stadt Harburg) auf den dortigen Forstwegen unterwegs. Das Gelände ist in diesem Bereich ziemlich hügelig. Am Beginn des Abschnitts, auf dem der Unfall passierte, warnt auf Gunzenheimer Flur ein altes, verrostetes Schild vor einem Gefälle von bis zu 15 Prozent. Etwa 200 Meter weiter macht der Weg eine Linkskurve. Vielen Laufsportlern in der Region ist diese Stelle bekannt, denn über das Teilstück führt seit Jahrzehnten der Harburger Karablauf.

