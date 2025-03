Bürgermeister kehrt nach 617 Tagen ins Rathaus zurück

Diesen Tag hat Martin Scharr lange herbeigesehnt: 617 Tage nach seinem schweren Unfall kehrt der Kaisheimer Bürgermeister am kommenden Montag ins Rathaus zurück. Noch hat der 55-Jährige mit den gesundheitlichen Folgen des Unglücks zu kämpfen, deshalb musste der Gemeinderat erst einmal die Weichen dafür stellen, dass Scharr zunächst nur stundenweise arbeiteten kann. Am Dienstag erfuhr die Öffentlichkeit in einer Sitzung der Ratsmitglieder erstmals Details über das Vorgehen. Am Mittwoch nahm gegenüber unserer Redaktion auch der Bürgermeister dazu Stellung. Er blickt mit Freude auf den Neubeginn, rechnet aber damit „dass es schon ein emotionaler Tag für mich wird“.

