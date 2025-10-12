Icon Menü
Gute Stimmung beim Auftakt des Oktoberfests in Donauwörth

Donauwörth

Gute Stimmung beim Oktoberfest in Donauwörth

Das Spektakel in Donauwörth findet in diesem Jahr an zwei Wochenenden statt. Zum Auftakt kommen viele Gäste.
Von Daniel Weigl
    Gute Stimmung herrschte am ersten Wochenende des Donauwörther Oktoberfests.
    Gute Stimmung herrschte am ersten Wochenende des Donauwörther Oktoberfests. Foto: Daniel Weigl

    Das erste Wochenende des Kiwanis-Oktoberfest in Donauwörth ist vorbei. Ausgelassen feierten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher nach dem Festbieranstich durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré am Freitagabend. Und auch am Samstag war das Gelände mit Zelt und einem kleinen Vergnügungspark bestens besucht.

    „Der Kindernachmittag lief super und auch jetzt ist das Festzelt wieder voll“, freute sich die Präsidentin des Kiwanis-Clubs Christiane Kickum am Samstagabend. Die beiden Bands Blascapella und Mountain Crew sorgten mit ihren Programmen für gute Laune. Am Sonntag standen ein Familiengottesdienst, ein Frühschoppen sowie Auftritte der Mertinger Schuhplattler und Goißlschnalzer an.

    Bilder vom Oktoberfest in Donauwörth

    Bilder vom ersten Wochenende des Oktoberfests in Donauwörth.
    36 Bilder
    Beim Auftakt-Wochenende des Oktoberfests in Donauwörth herrschte gute Stimmung. Hier Impressionen von dem Spektakel.

    Anlässlich der 15. Auflage des Kiwanis-Oktoberfests wird heuer gleich an zwei Wochenenden gefeiert. Weiter geht es am Freitag, 17. Oktober, und Samstag, 18. Oktober. Bei Start-Wochenende ging es weitgehend friedlich zu. Die Polizei meldete lediglich eine Auseinandersetzung (Meldung auf Seite XX). (weda)

