Weltweite Microsoft-Störung trifft Hagebaumarkt im Kreis Donau-Ries

Leere Gänge, geschlossene Kassen – still ist es am Freitagmorgen beim Hagebaumarkt in Donauwörth. Zwei Mitarbeiter stehen am Parkplatz. Sie weisen Kunden darauf hin, dass die Filiale derzeit geschlossen ist. „Wir können weder auf den Computer zugreifen, noch die Kasse bedienen. Seit acht Uhr haben wir geschlossen und können keine Kunden bedienen“, teilt Filialleiter Jürgen Kett mit. Grund dafür ist der weltweite Ausfall der Microsoft-Betriebssysteme. Ob Flugbetrieb, Einzelhandel oder Banken: die Störung führt in etlichen, öffentlichen Lebensbereichen zu Einschränkungen.

Hagebaumarkt Donau-Ries: Finanzielle Einbußen durch IT-Störung

Eines steht bereits fest – der IT-Ausfall zieht finanzielle Schäden nach sich: „Ich schätze, wir haben es mit einem Umsatzverlust an die 10.000 bis 15.000 Euro zu tun“, sagt Kett. Da andere Baumärkte nicht von der Störung betroffen sein, weiche die Kundschaft zur Konkurrenz aus. Wann die Probleme behoben werden, sei zum jetzigen Stand noch nicht absehbar, „ich stehe mit der IT in Ingolstadt vermehrt in Kontakt und fahre meinen Computer rauf und runter“. Für die Kunden gab es am Nachmittag einen Notbetrieb. An einer Kasse konnten sie wieder bezahlen, allerdings nur mit Bargeld: „Wie vor 20 Jahren“, so Kett.

Für Alexandra Künzler, Filialeitern des Hagebaumarkts in Nördlingen, und ihre Mitarbeiter heißt es am Freitag ebenfalls: Abwarten. „Wir sind zusammen mit der IT am kämpfen. Wir haben den ganzen Tag schon geschlossen und können keine Kunden bedienen“, sagt Künzler. Auch wenn sie keine genauen Zahlen liefern könne, mit hohen Umsatzverlusten müsse die Filiale auf alle Fälle rechnen.