25 Kinder verbrachten einen spannenden Vormittag am Baggersee im NEG Hamlar

Ferienprogramm der Wasserwacht Bäumenheim
Von Annette Häcker
    Action an der Erste Hilfe Station
    Action an der Erste Hilfe Station Foto: Anna Haller

    25 Kinder verbrachten einen Vormittag an der Wachstation der Wasserwacht Bäumenheim im NEG Hamlar. Dort lernten sie die Einsatzfahrzeuge kennen und konnten sich Verletzungen schminken lassen, die sie an der Station „Erste Hilfe“ selbst verbinden durften. Das Kennenlernen von Rettungsmitteln wie Gurtretter und Rettungsring sowie eine Fahrt auf dem Wasserwachtboot standen auch auf dem Programm. Zum Schluss ging es noch zum Schwimmen in den Baggersee, bevor es ein Eis zum Abschied gab.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

