25 Kinder verbrachten einen spannenden Vormittag am Baggersee im NEG Hamlar

25 Kinder verbrachten einen Vormittag an der Wachstation der Wasserwacht Bäumenheim im NEG Hamlar. Dort lernten sie die Einsatzfahrzeuge kennen und konnten sich Verletzungen schminken lassen, die sie an der Station „Erste Hilfe“ selbst verbinden durften. Das Kennenlernen von Rettungsmitteln wie Gurtretter und Rettungsring sowie eine Fahrt auf dem Wasserwachtboot standen auch auf dem Programm. Zum Schluss ging es noch zum Schwimmen in den Baggersee, bevor es ein Eis zum Abschied gab.

