Beim "politischen Fischessen" teilt die CSU gegen die Ampel aus

Beim politischen Fischessen traf sich die CSU aus dem südlichen Landkreis. Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler findet markige Worte Richtung Bundesregierung.

Nach zweijähriger Corona-Pause hat das traditionelle "Politische Fischessen" der befreundeten CSU-Ortsverbände aus Asbach-Bäumenheim, Donauwörth, Mertingen, Oberndorf, Rain und Riedlingen ein Comeback gefeiert. Mit rund 130 Besuchern in der Kantine der Firma Grenzebach in Hamlar wurde ein neuer Besucherrekord verzeichnet. "Ein rundum gelungener Abend mit klaren Ansagen und toller Stimmung", resümierte stellvertretend die Bäumenheimer CSU-Ortsvorsitzende Heike Strambach, die auch das Grußwort sprach.

Nach der Einspielung eines Kurzbeitrags über den Aschermittwoch in Passau, dem traditionellen Bieranstich durch den Donauwörther Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler gemeinsam mit den Ortsvorsitzenden und der Stärkung mit einem Fischgericht, stimmte der er schwungvoll auf den Wahlkampf ein. Fackler ging dabei vor allem mit der Ampel-Bundesregierung hart ins Gericht: "Mit reiner Ideologie werden wir die großen Herausforderungen unserer Zeit jedenfalls nicht meistern."

"Moralweltmeister ist kein Titel, den wir anstreben", sagt Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler aus Donauwörth

Was eine jahrelange linke Regierung anrichten kann, sehe man an den Silvesterkrawallen und der Wahlwiederholung zum Berliner Senat. "Was wir brauchen, ist ein starker Staat, der Recht und Freiheit verteidigt, der qualifizierte Bildung bietet und die Kraft zur Integration hat. Chaos wie in Berlin wollen wir in Bayern nicht." Für geordnete Verhältnisse stehe deshalb die Bayern-Koalition als Gegenmodell zur Ampel. Zudem forderte Fackler eine Rückbesinnung auf den gesunden Menschenverstand sowie die Werte, die den Freistaat Bayern groß gemacht haben. "Indianerverbote, Autoverbote, Fleischverbote, Pillen gegen die Geschlechtserkennung oder Gendersprache sind Dinge, die die Mitte der Gesellschaft nerven. Diese Politik bringt uns aber nicht wirklich weiter. Denn Moralweltmeister ist kein Titel, den wir anstreben", sagt Fackler.

Die große Bedeutung des Bezirks für soziale Belange hob Bezirksrat Peter Schiele hervor und beleuchtete die Aufgaben des Bezirkstags. In einer Fragerunde, die Florian Oßwald moderierte, beantworteten Fackler und Bezirksrat Schiele zusammen mit der Listenkandidatin für den Landtag, Claudia Marb, auch die ein oder andere private Frage. Die Albanus-Bläser aus Asbach-Bäumenheim sorgten für die musikalische Begleitung. (AZ)

