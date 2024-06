Hochwasser in Hamlar

vor 17 Min.

Nur ein Teil der Grenzebach-Fabrik in Hamlar funktioniert wieder

Plus Nach dem Hochwasser in Hamlar sind Beschäftigte der Firma Grenzebach ins Werk zurückgekehrt. Dieses ist vom Normalbetrieb aber noch weit entfernt.

Von Wolfgang Widemann

Das Jahrhunderthochwasser an Donau, Schmutter und Zusam hat in der vorigen Woche auch diverse Unternehmen in der Region lahmgelegt. Das größte von ihnen ist die Firma Grenzebach. Deren Stammsitz in Hamlar wurde zum Teil überflutet. Die Folge: Das Werk war für eine Woche komplett zu. Inzwischen wird wieder gearbeitet - soweit es geht.

Von einem Normalzustand könne bei Grenzebach noch keine Rede sein, berichtet Pressesprecherin Andrea Steigerwald auf Anfrage unserer Zeitung. In den Produktionshallen stand das Wasser bis zu 30 Zentimeter hoch, im Freigelände und auf den Parkplatzen bis zu einen Meter. Mittlerweile haben sich die Fluten des Egelseebachs und der nahen Baggerseen, die den Ort weitgehend überschwemmten, zurückgezogen. Damit sei das Hochwasser-Problem auch bei Grenzebach noch lange nicht gelöst, berichtet Steigerwald.

