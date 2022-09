Grenzebach will den Strommarkt mit Solarfassaden erobern

Nicht nur Dächer und Freiflächen, auch Fassaden können genutzt werden, um aus Sonne Strom zu produzieren. Genau hier will Grenzebach aus Hamlar jetzt mit einem neuen Produkt punkten.

Bis 2030 soll der Strom in Deutschland zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Derzeit sind es knapp 50 Prozent. Es ist also noch ein ambitionierter Weg in den kommenden gut sieben Jahren. Angesichts der Energiekrise wird es für die Unternehmen überlebensnotwendig, sich unabhängiger zu machen. Da scheint es mehr als ein idealer Zeitpunkt für die Firma Grenzebach aus Hamlar im Landkreis Donau-Ries, mit einer innovativen Idee für Sonnenstrom auf den Markt zu gehen. Am Freitag eröffnete der Maschinenbauer mit weltweit 1600 Mitarbeitern am nordschwäbischen Heimatstandort eine neue Produktionslinie seiner neu gegründeten Tochterfirma Envelon. Das Produkt: Solarfassaden.

Die Vision aus Hamlar ist klar: Bürogebäude, Schulen oder Hallen tragen in Zukunft statt Werkstoff- oder Holzfassade eine aus PV-Platten. Grün, grau oder blau – Farbe, auch Größe und Montage auf jeglicher Gebäudeform ist laut Hersteller möglich. Optisch ansprechend, ohne Rahmen und mit unsichtbarer Befestigung zielt das Produkt auf Bauherren, denen Ästhetik wichtig ist. Envelon verspricht mit seinen Modulen auf der Fassade über das Jahr gerechnet die gleiche Menge an erzeugtem Strom wie eine gleich große Fläche, die auf einem Dach montiert wäre.

27 Bilder Grenzebach eröffnet neue Produktion für PV-Fassadenmodule Foto: Barbara Wild

13 Millionen Euro investiert Grenzebach in Envelon

Seit zwei Jahren wird in Hamlar an der Idee gefeilt. 13 Millionen Euro hat Grenzebach in Envelon – ein Kunstwort aus Envelope und on – investiert. Derzeit sind es 25 Mitarbeiter, die sich um die Produktion und vor allem um den Vertrieb und auch die Installation kümmern. Im kommenden Jahr soll die Zahl auf 70 anwachsen. Envelon will international die Fassaden von Unternehmenszentralen, Hallen und Bürokomplexen zu Solarfassaden machen und damit mit Unternehmergeist dazu beitragen, die Klima- und Energiekrise zu bewältigen – und einen Fuß in einen vielversprechenden Markt zu bekommen.

Grenzebach-Geschäftsführer Steven Althaus erneuert bei der Eröffnung der Produktion am Freitag das Bekenntnis zu Deutschland als Produktionsstandort. In Hamlar, am Stammhaus mit 800 Mitarbeitern, sitze der Unternehmergeist der Firma, die Ableger in Europa, USA, Brasilien, China und demnächst auch Indien hat. Die Not der Betriebe, sich von Stromlieferanten unabhängig zu machen und zugleich Vorgaben aus der Politik in Sachen CO₂-Neutralität und Energie-Autarkie einzuhalten, befeuere die Suche nach Lösungen. Envelon biete diese auf einer Fläche, die die Unternehmen und Kommunen bereits besitzen und sowieso gestalten müssen: die Fassaden. Bewusst setze man auf optisch ansprechende Gestaltung. Zudem seien zahlreiche Farben möglich – zehn Muster konnten am Freitag bereits begutachtet werden.

Envelon will 300.000 Quadratmeter PV-Fassade produzieren

Pro Jahr können laut Envelon-Geschäftsführer Hans-Peter Merklein in Hamlar 300.000 Quadratmeter PV-Fassade produziert werden – etwa viermal so viel, wie die Außenhülle der Allianzarena umfassen würde. Der damit erzeugte Strom könnte 15.000 Haushalte mit vier Personen versorgen. Erste Projekte sind bereits verwirklicht: In den Niederlanden wurde die 15.000 Quadratmeter umfassende Gebäudehülle eines Schulbuchlagers mit 476 silberfarbenen Platten verkleidet. Pro Jahr werden dort 93,7 Megawattstunden Strom produziert. Merklein nennt die klaren Vorteile, die PV-Anlage auf die Fassade zu montieren. "Darauf liegt niemals Schnee, in den Wintermonaten werden auch die Strahlen der tiefer stehenden Sonne eingefangen und auch die Architektur ist kein Limit mehr."

Lesen Sie dazu auch

Bis auf die Zellen selbst ist das Solarmodul von Envelon ein europäisches Produkt und "Made in Deutschland". Eine Eigenschaft, die von der Politik mehr gefördert werden sollte, fordert Grenzebach-Standortleiter Egbert Wenninger. "Die Solarmodulproduktion in Europa muss gestärkt und damit die Abhängigkeit von Asien reduziert werden." Ähnlich wie in der Schweiz müssten zudem klare Vorgaben gemacht werden, dass Neubauten einen bestimmten Prozentsatz an Strombedarf auf der eigenen Fläche erzeugen müssen.