Rekordjahr für Grenzebach in Hamlar

Das Unternehmen aus Hamlar vermeldet übervolle Auftragsbücher und kann steigende Umsätze verbuchen. Worauf Grenzebach setzt.

Gute Zeiten für den Maschinenbauer Grenzebach in Hamlar. Das Jahr 2022 war nach Angaben des Unternehmens eines der erfolgreichsten der Firmengeschichte. Die Grenzebach-Gruppe verzeichnete mit 597 Mio. Euro den höchsten Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte. Im Vergleich zum bereits starken 2021 erhöhten sich die Auftragseingänge um mehr als 71 Prozent. Das angesetzte Unternehmensziel wurde um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr übertroffen. Der Umsatz der gesamten Gruppe übertraf ebenfalls 2021 und lag mit 365 Millionen Euro 14 Prozent über dem Vorjahr.

Auch das operative Ergebnis (EBIT) lag oberhalb der Erwartungen. Dazu kommt die weiterhin solide Eigenkapitalquote. Sie lag zum Bilanzstichtag bei mehr als 60 Prozent. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit war erneut deutlich positiv.

Grenzebach macht rein rechnerisch jeden Tag im Jahr eine Million Euro Umsatz

Geschäftsführer Steven Althaus: "Bei Grenzebach zeichnet sich ein anhaltendes Wachstum ab. Die Erfolge der vergangenen Geschäftsjahre zeigen, dass sich unsere strategische globale Ausrichtung und die Investitionen in Schlüsseltechnologien und starke Partnerschaften ausgezahlt haben." Seit mehr als 60 Jahren unterstützt die globale Unternehmensgruppe branchenübergreifend Kunden mit Automatisierungstechnologien und -lösungen.

Grenzebach profitierte im vergangenen Jahr erneut von der großen Nachfrage nach Glas-Produktionstechnologien und -lösungen für Photovoltaikanlagen. Erst im vergangenen Jahr konnte das Tochterunternehmen Envelon in Hamlar eine neue Produktion eröffnen. Dieser Bereich verzeichnete ein Wachstum von 29 Prozent. Auch mit Innovationen, wie einem neuen Rollenkühlofen zur verbesserten Energieeffizienz und Glasqualität, war der Weltmarktführer erfolgreich. Zuwächse gab es im Bereich Baustoffe (+29 Prozent) und auch im Intralogistikmarkt (+44 Prozent). Stark wuchs der Bereich Guss um 53 Prozent. Grund für diesen Erfolg sind unter anderem steigende Investitionen in der Robotikindustrie in China.

Auch Grenzebach in Hamlar spürt die Folgen des Krieges gegen die Ukraine

Auch Grenzebach war vom russischen Angriff auf die Ukraine und den damit einhergehenden Sanktionen Russlands und Belarus' betroffen. Zum Beispiel durch Einschränkungen im Zahlungsverkehr, bei Lieferungsleistungen sowie Montage- und Geschäftsreisen. Die Gruppe investierte im Geschäftsjahr 2022, wie bereits im Vorjahr, zehn Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. Potenziale sieht die Gruppe vor allem im Bereich Energieeffizienz bei Produktionsprozessen, Kreislaufwirtschaft und rund um erneuerbare Energien.

2022 intensivierte Grenzebach daher die Entwicklung und Weiterentwicklung von Produkten und Technologien und in seine europäischen Standorte. Die Fertigungskapazitäten des seit 2019 zur Grenzebach- Gruppe gehörenden Standortes in Iași, Rumänien, werden aktuell verdoppelt. Die Erweiterung wurde 2022 offiziell mit einem Spatenstich begonnen. Die Fertigstellung ist für Herbst 2023 geplant. Es werden rund 100 neue Arbeitsstellen im Bereich Manufacturing & Engineering geschaffen. (AZ)