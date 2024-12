Stadtrat Harburg blickt auf Errungenschaften des Jahres 2024 zurück

36 Neugeborene und 42 Trauungen hat es in diesem Jahr in Harburg gegeben. Letzteres ist ein neuer Rekord für die Burgstadt. Doch nicht nur die Einwohner und Einwohnerinnen lassen die Stadt wachsen, auch der Stadtrat, hat trotz Herausforderungen, wichtige Projekte vorangetrieben und umgesetzt. Bürgermeister Christoph Schmidt blickte jetzt in der Stadtratssitzung auf ein „herausforderndes Jahr“ zurück, das „jedoch erfolgreich beendet“ wurde.

