Harburg

vor 50 Min.

Auf der Harburg wird ein Stück Geschichte zum Leben erweckt

Plus Auf der Harburg findet eine schaurig-mystische Führung statt. Die Gäste werden Teil einer Inszenierung.

Von Richard Hlawon Artikel anhören Shape

Mit leicht drohendem Unterton werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der mystisch-schaurigen Führung auf der Harburg gefragt: „Ihr helft uns doch, das verschwundene Kaiserdekret zu finden?“ Aber wer zu diesem nächtlichen Rundgang im Stil eines Live-Rollenspiels kommt, will natürlich einbezogen werden. Das Spiel versetzt uns am originalen Schauplatz zurück in das Jahr 1551, in das bewegte Zeitalter der Reformation.

Nach dem Tod des oettingischen Grafen Karl Wolfgang dient die Harburg als Witwensitz für seine Gemahlin Elisabeth, Landgräfin von Leuchtenberg. Sie ist protestantisch, der Machthaber in der Grafschaft ihres gestorbenen Gatten ist aber jetzt ihr katholisch gebliebener Neffe Graf Friedrich. Elisabeth verweigert ihm den Zugang zum Schloss und zur Grafschaftskanzlei, lässt den katholischen Pfarrer nicht in die Schlosskirche und duldet keinen katholischen Gottesdienst. Friedrich droht seiner Tante, den Zugang zur Harburg mit Gewalt zu erzwingen; sie wiederum ruft ihren Bruder Georg von Leuchtenberg zu Hilfe und der setzt 60 Reisige in Marsch: Es droht also ein „Familienkrieg“ um die Harburg.

