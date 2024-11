Der schönste Kürbis kommt aus Harburg

Alena Jöckel (25) und Tino Zausinger (21) aus Harburg haben die Abstimmung über das beste Kürbisgesicht gewonnen. Anlässlich der Gruselzeit um Halloween hat die Donauwörther Zeitung zur Suche nach dem gruseligsten, lustigsten oder kuriosesten Kürbis aufgerufen. Die Leser und Leserinnen schnitzen darauf hin los und sendeten Fotos ihrer Kreationen in die Redaktion. Auf der Webseite der Donauwörther Zeitung wurden die Einsendungen zur Wahl gestellt.

Fröhliche Kürbisgesichter gewinnen Gutschein für Geburtstag von Neffen

Die Kürbisschnitzereien von Alena und Timo beeindruckte bei der Abstimmung die meisten Leser und Leserinnen. Die fröhlichen Kürbisgesichter mit den lustigen Augen holten die meisten Stimmen. Es sei das erste Mal, dass sie zusammen Kürbisse geschnitzt haben. „Alena hat das letztes Jahr schon gemacht und gemeint, ich könnte das nicht. Also haben wir es dieses Jahr zusammen ausprobiert“, berichtet Timo. Die Inspiration für die Kürbisse haben sie vorher im Internet gegoogelt, mit dem Filzstift aufgemalt und losgeschnitzt. Alena und Timo kamen zur Übergabe des Gutscheins am Donnerstagnachmittag in der Redaktion in Donauwörth vorbei. Den Gutschein wollen sie Alenas Neffen Mattis schenken. Der habe am 16. November Geburtstag. „Wir gehen mit ihm dann in den Spielwarenladen und er darf sich etwas aussuchen“, erzählt Alena. „Besser hätte es nicht laufen können, passend zum Geburtstag,“ grinst Timo. (anv)