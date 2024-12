Ein festlicher Abend voller Musik und Ehrungen

Kürzlich war es wieder soweit – die Stadtkapelle Harburg lud zu ihrem Jahresabschlusskonzert in die Wörnitzhalle ein. Wie immer am letzten Samstag vor Heiligabend begrüßten die Musiker ihre zahlreich erschienenen Gäste in einer voll besetzten Halle, die sofort von der festlichen Stimmung erfasst wurde. Mit rund 500 Gästen war die Halle bis auf den letzten Platz besetzt, und die Musiker, unter der Leitung von Franz Fischer, eröffneten das Konzert mit dem anspruchsvollen „Astronauten-Marsch“. Nach einer herzlichen Begrüßung aller Gäste und Ehrengäste durch den ersten Vorsitzenden Wolfgang Stolz, übernahm Martin Jörg humorvoll die Moderation des Abends und führte das Publikum durch das abwechslungsreiche Programm. Neben dem mitreißenden „Happy Trombones“ standen auch die sanften Klänge von „Saxophon Dreams“ auf dem Programm, die das Publikum in ihren Bann zogen. Besondere Momente gab es auch bei den Ehrungen, die im Laufe des Abends vorgenommen wurden. Für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Sandra Konheisner, Denise Bucher und Jonas Schmidbaur und für ihr außergewöhnliches Engagement wurde Alexandra Grün-Wiedenmann mit einer Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft vom ASM-Vorsitzenden des Bezirkes 16, Joachim Braun, ausgezeichnet. Doch der Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Franz Fischer, der für seine 30-jährige Dirigententätigkeit bei der Stadtkapelle Harburg gefeiert wurde. Er wurde vom Vorsitzenden Stolz dafür geehrt. Danach ging es mit weiteren musikalischen Leckerbissen weiter. Der Abend endete mit einem erneuten, herzlichen Dank des Dirigenten Franz Fischer an alle Musiker, die dieses Konzert möglich gemacht haben. Mit dem Stück „Der einsame Hirte“, das die Solistin Marlene Fackler auf ihrer Querflöte als letzte Zugabe zum Besten gab, wurde das Konzert erfolgreich beendet. Der begeisterte Applaus des Publikums zeigte, wie sehr die Kapelle ihr Publikum an diesem Abend in den Bann gezogen hatte.

