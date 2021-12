Harburg

vor 16 Min.

Ein Tipi für Harburg: 1200 Quadrate sollen die Stadt bunter machen

Plus Ein Tipi soll die neue Attraktion in Harburg werden. Gabi Steger hatte die Idee und engagierte eine Künstlerin. Das Projekt benötigt viele fleißige Helfer.

Von Viktoria Gerg

Taipeh, New York, Brüssel, Berlin und jetzt auch Harburg. Die Stadt soll im kommenden Jahr eine neue Attraktion bekommen und reiht sich damit in eine internationale Liste ein. Die Initiatorin des Märchenwegs und der Mandalas, Gabi Steger, hat sich wieder etwas Neues einfallen lassen: Ein Tipi, also eine Art "Indianerzelt", aus vielen bunten Quadraten. Dafür hat sie eine Künstlerin aus Nordrhein-Westfalen engagiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen