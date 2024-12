Freundes- und Förderkreis Schloss Harburg lädt Mitglieder zur Generalversammlung 2024

Zur Generalversammlung des Freundes- und Förderkreis Schloss Harburg war ordnungsgemäß eingeladen worden. Friedrich Hertle eröffnete als 1. Vorsitzender die Sitzung und begrüßte die anwesenden Mitglieder. Er erinnerte an die Schwierigkeiten bei der Eintragung und zeigte sich erfreut, dass der Verein jetzt 33 Mitglieder zähle (bei Start waren es 22). Sein Dank ging an die Mitglieder für ihre Mithilfe während des Stadtfestes sowie bei Auf- und Abbau der Serenade. Auch dankte er für Einrichtung und Pflege des Instagramm-Accounts. In seinem Bericht ging er auf die steigenden Besucherzahlen auf der Burg ein, auf die Restaurierung des Anbaus am Weißen Turm sowie auf die Brandschutzmaßnahmen in der Burgschenke und im Hotel. Inzwischen habe die Burgschenke einen neuen Pächter, der sich mit seinem Team sehr engagiere. Man sei froh, dass die Gäste wieder ein schönes Angebot in einer herzlichen Atmosphäre vorfänden. Die Kassenprüfer attestierten dem Kassierer eine vorbildliche Kassenprüfung. Nachdem die Fragen der Anwesenden beantwortet waren, konnte man die frisch renovierten Räume im Anbau zum Weißen Turm besichtigen. Schöne, helle Räume werden künftig weitere Bilder und Exponate von Rudolf Warnecke beherbergen. Für Harburger ist der Zutritt zur Dauerausstellung frei, für Besucher ist er im Eintritt zur Burg enthalten. Die Eröffnung ist für März 2025 geplant.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.