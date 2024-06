Fulminanter Abschluss auf Schloss Harburg

Plus Die Rosetti-Festtage gingen mit einem umjubelten Konzert zu Ende. Wie die Begegnung zwischen Sinfonischem und Kammermusik war.

Die diesjährigen 24. Rosetti-Festtage gingen mit einem umjubelten Konzert im Fürstensaal auf der Harburg zu Ende. Unter dem Motto "Sinfonisches trifft Kammermusik" standen zwei Kammermusikwerke Rosettis, das Flötenquartett G-Dur (Murray D16) und das Klaviertrio Es-Dur (D30), zwei Orchesterwerken in von den Komponisten autorisierten Kammermusikbesetzungen gegenüber.

Zu Gast waren sechs Musikerinnen und Musiker der Spitzenklasse der historisch-informierten Aufführungspraxis: der Fortepiano-Virtuose Christoph Hammer, der eine Professur für Historische Tasteninstrumente an der Universität Augsburg innehat, die Flötistin Dorothea Seel, die zudem künstlerische Leiterin der ‚Barocksolisten München‘ ist, und das ‚Lobkowitz-Quartett‘, das aus Mitgliedern der ‚Hofkapelle München‘ besteht und von deren künstlerischem Leiter Rüdiger Lotter angeführt wird.