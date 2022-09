Harburg

Harburg hat eine neue Ehrenbürgerin

Plus Die Stadt Harburg ehrt mit einem Festakt zehn Menschen für ihr außergewöhnliches Engagement. Eine Frau erhält eine ganz besondere Auszeichnung.

"Ich könnte Stunden über jeden Einzelnen von Ihnen reden, da ist es schwierig, das alles in ein paar Zeilen zu fassen". Diese Worte von Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt waren gerichtet an zehn Menschen, die über Jahrzehnte besondere Leistungen für die Stadt sowie ihre Bürgerinnen und Bürger vollbrachten. Bei einem Festakt in der Grund- und Mittelschule überreichten der Rathauschef und der stellvertretende Landrat Erwin Seiler Ehrenbriefe, Bürgermedaillen und einmal sogar das Ehrenbürgerrecht der Stadt.

