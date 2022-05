Was ist Agroforst? - Ein Rückblick in die Geschichte

Plus Ralf Hermann Melber erklärt bei den Rieser Kulturtagen im Zehentstadel Heroldingen historische Entwicklungen der Landwirtschaft.

Seit 1978 öffnet der Zehentstadel in Heroldingen zu bestimmten Anlässen seine Tore. Erstmals fand darin eine Veranstaltung im Rahmen der Rieser Kulturtage statt. Deren Vorsitzender Gerhard Beck begrüßte inmitten des bäuerlichen Ambientes im geschichtsträchtigen Gebäude des Rieser Bauernmuseums- und Mühlenvereins Referent Ralf Hermann Melber nebst etlichen Besuchern inmitten des historischen Geräteambientes.