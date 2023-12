Im Weißen Turm auf Schloss Harburg sollen Ausstellungsräume entstehen

Damit Ausstellungsräume entstehen können, ist im Erdgeschoss ein Anbau notwendig. Für die Gesamtsanierung sind viele Arbeiten geplant.

Der fünfgeschossige Weiße Turm mit Gesimsgliederung und Pyramidendach erhebt sich seit 1665 auf Schloss Harburg. Doch weil er massive Schäden aufweist, muss er saniert werden. Außerdem entsteht ein Anbau, in dem Ausstellungen durchgeführt werden können.

Manfred Kiesel, Ortskurator Dinkelsbühl der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) überbringt bei einem Pressetermin kürzlich vor Ort einen symbolischen Fördervertrag über 16.500 Euro für die Instandsetzung und den Anbau. Überreicht wurde die Summe an Friedrich Hertle, den stellvertretenden Vorsitzenden der Gemeinnützigen Fürst zu Oettingen-Wallerstein Kulturstiftung. Anwesend war auch Dr. Leopold Weckbach von Lotto Bayern. Durch die Vielzahl an Förderern und dank privater Spenden sowie der Erträge der Lotterie Glücksspirale können die Arbeiten auch finanziert werden.

Die eindrucksvolle orts- und landschaftsprägende Anlage von Schloss Harburg kann auf eine 700-jährige Geschichte zurückblicken. Die gewachsene Burganlage mit mächtiger Wehrmauer, Türmen, Palas und zahlreichen Wirtschaftsgebäuden ruht auf einem Felsen hoch über der Stadt, die ihren Namen trägt. Von hier aus ließ sich der Eingang zum Ries überwachen.

Schloss Harburg befand sich 1150 im Besitz der Staufer, wurde aber 1299 an die Grafen von Oettingen verpfändet, denen es von 1493 bis 1549 als Residenz diente. Nach dem Zweiten Weltkrieg machten die seit 1731 Oettingen-Wallerstein genannten Grafen Schloss Harburg zum Sitz der fürstlichen Kunstsammlungen. Der Gebäudekomplex spiegelt heute insbesondere den Zustand des 18. Jahrhunderts. Es sind freilich romanische, gotische und barocke Bauabschnitte erkennbar.

Schäden zeigen sich am gesamten Turm auf der Harburg

Der Weiße Turm weist massive Schäden im Bereich des Mauerwerks durch aufsteigende Feuchtigkeit, Versalzung und Frost auf. Daraus folgten die Schäden am Außenputz und am Fassadenanstrich. Auch die Holzfenster müssen ertüchtigt werden. Im Bereich der Dachlattung und der Ziegeleindeckung sind ebenfalls Arbeiten notwendig. Schäden an den Holzbauteilen der Fachwerkaußenwand führten zu Schäden am Innenputz durch die Mauerwerksfeuchte. Zu restaurieren sind laut Denkmalstiftung schließlich auch die Bodenbeläge, die stark reparaturbedürftige Deckenkonstruktion und die Treppen. Die Räume im Erdgeschoss bedürfen einer Ertüchtigung, damit hier die vorgesehenen Ausstellungsräume für Grafikausstellungen entstehen können. (AZ)

