Ist die Harburg ein Nibelungenort?

Plus Genia Chef verbindet Malerei, experimentelle Technik und aktuelles Zeitgeschehen zu neuer Mythologie. Seine Nibelungen-Werke zeigt er jetzt auf der Harburg.

Ein gekröntes Haupt, die Augen sind schwarze Löcher. Oder eine Kampfszene, mit Menschen als schattenhafte Gestalten. Etwa 70 gemalte Interpretationen des Nibelungenliedes können seit Sonntag auf der Harburg betrachtet werden. Zur Eröffnung der sehenswerten Wanderausstellung, die bis zum 6. November in Harburg bleibt, fand eine Vernissage mit zahlreichen Gästen statt.