Harburg

vor 14 Min.

Kabarettist Han’s Klaffl bietet amüsanten Frontalunterricht höchster Güte

Plus Kabarettist und pensionierter Studienrat Han's Klaffl bringt mit lustvoller Überzeichnung sein Publikum zum Lachen. Wie er Schüler, Lehrer und Eltern sieht.

Auch Lehrer haben Humor! Das bewies Han's Klaffl, pensionierter Studienrat und Ex-Musiklehrer, mit amüsanten Anekdoten aus dem Schulalltag, die er in seinem Kabarettprogramm „40 Jahre Ferien – ein Lehrer packt ein“ in Harburg zum Besten gab. In der Schulaula dürften sich im Publikum so einige Lehrerinnen und Lehrer befunden haben, die im „Mikrokosmos Schule“ so manches pädagogische Déjà-vu erlebt haben könnten. In den humorvollen Einblicken in die Beziehung zwischen Lehrern, Schülern und Eltern fanden sich freilich alle Besucherinnen und Besucher ein Stück weit wieder, denn wer nicht selbst Lehrer ist, war ja auf alle Fälle schon einmal Schüler.

Klaffl, selbst ernannter „Staatskabarettist auf Lebenszeit“, offenbart mit feinsinnigem Humor und großem Sprachwitz schonungslos, was Lehrer Tag für Tag so alles erleben. Mit skurril überzeichneten Parodien weiht er das Publikum in die Geheimnisse des Lehrerberufs ein und bedient dabei augenzwinkernd gängige Klischees, wenn er die vier Lehrer-Prototypen vorstellt, die an seinem „Lukas-Podolski-Gymnasium“ unterrichten.

