So schaurig kann es auf der Harburg sein

Plus Bei einem nächtlichen Rundgang durch die Burg Harburg erwarten die Besucher professionelles Grusel-Spiel und mythische Figuren. Eine Führung der besonderen Art.

Was erwartet man üblicherweise von einer Burgführung? Einen Rundmarsch durch Palas, Wehrgänge, Türme, die Besichtigung historischer Einrichtungen und einen Guide, der das Mittelalter lebendig werden lässt! Will man aber eine Burgführung wie eine Theateraufführung erleben, sollte man sich der "Mystisch-schaurigen Führung" auf der Harburg anschließen. Bei einem nächtlichen Rundgang wird man selbst Akteur eines historischen Live-Rollenspiels.