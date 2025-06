Stockfreunde Bäumenheim erfolgreich beim Jubiläum in Harburg

Beim 50-jährigen Jubiläum der Stockschützen Harburg waren die Stockfreunde stark vertreten. Am Freitag, 06.06., nahmen sie am Duo-Turnier teil und am Sonntag, 08.06., waren sie beim freien Turnier dabei. An beiden Tagen waren die Wetterumstände nicht immer einfach, aber man zeigte vollen Einsatz. Das Duo Markus Reiner und Frank van Baalen startete zwar mit einer Niederlage gegen die fehlerlos spielende Holzkirchener aber danach gab es eine Siegesserie von 5 Spielen. Ungefährdete Siege gab es gegen Harburg und Gunzenhausen. Donauwörth, Oberndorf und Buchdorf werden in den letzten Kehren bezwungen. Diesen guten Lauf konnte man dann aber gegen Tagmersheim nicht festhalten. Das Spiel ging 0 zu 13 verloren. Trotzdem war ein Podestplatz sicher noch drin, jedoch spielten die 2 im letzten Spiel gegen das starke Duo aus Joshofen. Nach 4 Kehren stand es etwas unglücklich 0 zu 5 aber in den letzten 2 Kehren holten sie fast noch ein unentschieden heraus. Schlussendlich sicherten die Bäumenheimer den letzten Podestplatz hinter dem Turniersieger aus Joshofen sowie die Harburger. Das Vierer-Team, bestehend aus Anita Steidl, Richard Helbing, Siegfried Krauth und Peter Rühl, spielte am Sonntag ein gutes Turnier mit meist ansprechenden Leistungen in einem Feld mit neun Mannschaften. Gegen Wettelsheim, Harburg I und Karlshuld gab es deutliche Siege. Gegen Wegscheid wandelte das Team einen 0 zu 6 Rückstand nach 3 Kehren in einen Sieg um, da in den letzten 3 Kehren 7 Punkte gemacht wurden. Die Begegnung gegen Unterbernbach war das Spiegelbild, aus einer 5 zu 0 Führung nach 3 Kehren wurde zum Schluss eine 5 zu 6 Niederlage. Die Spiele gegen Oberndorf, Lagerlechfeld und Harburg II gingen klar verloren. Das Feld lag zum Schluss sehr dicht beieinander, zwischen dem Sieger und dem Siebten lagen nur 3 Punkte. Mit einer ausgeglichenen Bilanz von 8 zu 8 Punkten landeten die Bäumenheimer auf dem 6. Platz der Endrangliste. Harburg II gewann das Turnier vor Harburg I und Lagerlechfeld.

