Sunfield-Festival Großsorheim unterstützt BRK Harburg

Vor kurzem konnte ein Teil des Sunfield-Festausschusses eine Geldspende an die BRK Bereitschaft Harburg übergeben. Bereits seit 10 Jahren arbeiten die Bereitschaft Harburg und das Sunfield Festival Hand in Hand zusammen. In all den Jahren gab es keine größeren Vorfälle und Ereignisse. Auch im Jahr, als ein Arzt auf dem Festivalgelände zur Auflage der Behörden wurde, hat die Bereitschaft Harburg das Team des Sunfield sehr gut bei der Suche unterstützt. Für die vertrauensvolle und reibungslose Zusammenarbeit sind beide Parteien sehr dankbar. Als Dank überreicht das Sunfield-Festival 300€ an Stephan Weidner (Bereitschaftsleiter Harburg) und Teresa Lill (stv. Bereitschaftsleiterin Harburg), die als Vertreter der Bereitschaft Harburg vor Ort waren. Dieses Jahr feiert das Sunfield Festival sein 20-jähriges Jubiläum und damit auch sein Abschluss der Partyreihe. Gefeiert wird dieses Jahr am Freitag, den 23. August mit DJ Birdzz & SONIX und am Samstag, den 24. August heizt DJ TWICE die Meute mit den Hits der 2000er ein. Zusätzlich ist am Freitagabend noch ein unvergessliches Highlight für euch geplant, als Dank für die letzten 20 Jahre. Vorbeischauen lohnt sich definitiv.

Simone Wiedemann