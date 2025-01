Neues Fachzentrum für Harburg: Hilfe und Beratung für Jung und Alt

In Harburg entsteht ein neues Fach- und Beratungszentrum, das Menschen aller Altersgruppen in schwierigen Lebenslagen als zentraler Anlaufpunkt dienen soll. Das privat geführte Unternehmen Piacura, das auch bereits in Donauwörth etabliert ist, plant die Eröffnung eines weiteren Standorts in Harburg. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses erhielt das Projekt einstimmig grünes Licht von den Ausschussmitgliedern.

