Brand in Feldheim: Gebäude stürzt teilweise ein

Rauchschwaden ziehen in den Himmel. Am Boden liegt ein schwarzes Gerippe, man kann nur erahnen, was es einmal gewesen ist, wahrscheinlich ein Teil des Dachstuhls. Feuerwehrmänner halten noch immer mehrere Wasserstrahle auf das gerichtet, was einmal der Anbau eines landwirtschaftlichen Anwesens im Niederschönenfelder Ortsteil Feldheim gewesen sein muss.

Ein Feuer ist am Freitagmorgen in Feldheim, einem Ortsteil von Niederschönenfeld, ausgebrochen. Die Feuerwehr löscht derzeit den Brand.

Es ist Freitagmorgen um 8.48 Uhr, als bei den Feuerwehren ein erster Alarm eingeht: Großbrand in der Feldheimer Hauptstraße. Ein landwirtschaftliches Anwesen steht in Flammen, Zeugen sehen die Rauchschaden schon aus der Ferne. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Feldheim, Niederschönenfeld, Rain und Genderkingen rücken aus, genauso wie die Unterstützungsgruppe örtlicher Einsatzleiter. Kreisbrandinspektor Alexander Bock berichtet, dass die Hauptaufgabe der rund 100 ehrenamtlichen Einsatzkräfte gewesen sei, das Wohnhaus zu retten. Am frühen Vormittag sieht alles danach aus, dass das den Feuerwehrleuten auch geglückt ist.

Das landwirtschaftliche Anwesen ist L-förmig gebaut. Vorne, an der Straße, befindet sich das Wohnhaus. Direkt angrenzend ist ein landwirtschaftlicher Anbau. Die Fotovoltaikanlage, die dort montiert war, ist zum Teil geschmolzen, der verkohlte Dachstuhl zu sehen. Die Einsatzkräfte der Rainer Wehr sind mit der Drehleiter vor Ort, decken weiter das Dach ab, um Glutnester zu finden. Der Dachstuhl des zweiten Teils des Anwesens, der quer zum anderen Teil steht, ist fast komplett weg, ein großer Teil des Gebäudes ist eingestürzt.

Feuer in Feldheim: 100 Einsatzkräfte vor Ort

Die Bewohner des Hauses sind am Freitagmorgen nicht vor Ort, das bestätigt Bock auf Anfrage unserer Redaktion, sie befinden sich dem Vernehmen nach im Ausland. Familienangehörige aber sollen es am Morgen noch geschafft haben, ein Auto in Sicherheit zu bringen. Wie vor Ort mehrere Quellen bestätigen, brennt es auf dem Feldheimer Anwesen offenbar nicht zum ersten Mal, zuvor soll das Ausmaß allerdings weitaus kleiner gewesen sein. Auch der Rettungsdienst ist im Einsatz, wie die Polizei aber mitteilt, wurde niemand verletzt.

Noch am Vormittag trifft die Kripo Dillingen am Einsatzort ein, um die Brandursache zu ermitteln. Aktuell gibt es noch keine Schätzung zum entstandenen Sachschaden.