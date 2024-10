Autofahrer kracht in Leitplanke auf B25

Ein 82-jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr auf der Bundesstraße 25 von Harburg in Richtung Nördlingen unterwegs gewesen. Auf Höhe Heroldingen kam der Senior alleinbeteiligt auf freier Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Leitplanke. Der 82-Jährige blieb unverletzt. Sein Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

