Fläche im Blickpunkt: Hier könnten in Harburg bald Windräder stehen

Wo sollen die Windräder hin? Das ist eine der drängenden Fragen der Energiewende. Das gilt nicht zuletzt für Bayern, wo es in Bezug auf die Landesfläche verhältnismäßig wenige solcher Anlagen gibt. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern, es gibt konkrete Vorgaben von Seiten des Bundes. Auch in unserer Region dürften in Zukunft vermehrt Windräder zum Einsatz kommen. Auch in Harburg. Die Stadt wird aller Voraussicht nach ein Vorranggebiet für Windkraft bekommen. Wo dieses liegt – und wie die Kommune damit umgehen will.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christoph Schmidt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Harburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis