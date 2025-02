Museumsverein hält Rains Geschichte lebendig

Auf ein erfolgreiches Jahr blickte der Museumsverein zurück. Vorsitzender und Bürgermeister Karl Rehm hob in seinem Jahresbericht zwei Aktive besonders heraus: Stadtarchivarin und Museumsleiterin Edith Findel sowie Kassenverwalter und Heimatforscher Franz Müller. „Rain in die Tasche – museumsreife Taschen aus aller Welt“ hieß die Sonderausstellung von Herbst 2023 bis Frühjahr 2024, ein Potpourri vor allem aus Jute- und Leinentaschen aus der Sammlung von Franz Müller.

Alle Generationen spricht die noch bis 20. April laufende Sonderausstellung „Vom Federkiel zum Computer – vom Schreiben und Büro“. Sie ist sehenswert für alle Altersstufen – vom Schulkind bis zum Senior. Die einen bekommen zu sehen, wovon Eltern und Großeltern zuweilen erzählen, die anderen „durchleben“ die Fortschritte, an denen sie beteiligt waren. Edith Findel hat unzählige Exponate zusammengetragen und ausführlich erklärt. Sie berichtete, dass das Museum knapp zwei Drittel seiner Besucher bei den sehr beliebten Sonderveranstaltungen und Aktionen verzeichne. Erfreulich sei weiter die Zunahme der Besuche durch die Schulklassen. Sie berichtete außerdem in der Versammlung auch über die laufenden Arbeiten im Museum.

Der Verein in Rain hat 161 Mitglieder

Der Verein hat derzeit, so Vorsitzender Rehm, 87 Mitglieder – Tendenz steigend. Der Jahresbeitrag ist nur zehn Euro. Franz Müller – seit 24 Jahren Kassenverwalter – berichtete von einem guten Rücklagen-Bestand. Auf Vorschlag von Walter Lenk wurden Müller und die gesamte Vorstandschaft entlastet. Lenk trat im Vorjahr die Nachfolge von Albin Würmseher an, der nach 23 Jahren vom Amt des Kassenprüfers verabschiedet wurde.

Franz Müller referierte im Vorjahr bei zwei Lichtbild-Vorträgen über „Vereine, die es nicht mehr gibt“. Der Verein verzeichnete dabei insgesamt 161 Besucher. Zu diesem Teil seiner Fotosammlung gab es außerdem eine Sonderseite in unserer Zeitung. Müller vertrat den Verein auch bei der Rainer Kulturnacht im September mit Bildern der Vergangenheit. Weiter gestaltete er eine repräsentative Karte für runde Geburtstage und als Willkommensgruß für neue Mitglieder. Zur Versammlung präsentierte er aus seinem Fundus eine Auswahl zu „Schlechte Zeiten – gute Zeiten“.

Die zwei nächsten Aktivitäten sind schon in Planung. Am Montag, 17. März, 19 Uhr, wird Franz Müller im Kultursaal des Schlosses über „Wirtshäuser früher mit ihren Besonderheiten“ anhand seiner umfangreichen Rainer Fotosammlung berichten (Anmeldung unter Telefon 09090/1836). Im Mai ist ein Vereinsausflug in die nähere Heimat geplant. Eine weitere Anregung von Franz Müller war, dass das Gebrüder-Lachner-Museum am Kirchplatz künftig vierteljährlich zu einem festen Termin geöffnet ist.