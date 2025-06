So gehen die Kommunen im Donau-Ries-Kreis mit dem Thema „Hitze“ um

Die ersten heißen Tage des Jahres liegen bereits hinter uns, ohne Zweifel werden weitere folgen. Von einer Hitzwelle im Donau-Ries-Kreis kann zwar noch nicht ernsthaft die Rede sein, doch: Die Zahl der Hitzetage, also Tage mit einer Höchsttemperatur von mindestens 30 Grad, dürften in Zukunft zunehmen. Der Klimawandel lässt grüßen. Gerade für Senioren oder kleine Kinder kann diese Hitze gefährlich werden. Nicht zuletzt deshalb sind die Kommunen in der Region aktiv, um Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hitze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis