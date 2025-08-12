Martin Rossmann von der LTR GmbH in Hochfeld hat einen der besten Land- und Baumaschinenmechatroniker Schwabens ausgebildet. Bei der Verabschiedung der Schulbesten der Berufsschule in Mindelheim wurde Michael Leinfelder (1,0) mit einem Staatspreis ausgezeichnet. Bereits vor einigen Wochen wurde er in Dietmannsried im Rahmen der Freisprechungsfeier der Handwerkskammer Schwaben für seine sehr gute Gesellenprüfung geehrt und ebenfalls mit einem Preis bedacht.

