Gut besuchte Mitgliederversammlung FFW Hochfeld

Zur Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hochfeld konnte Vorsitzender Manuel Gayr von 91 aktiven und passiven Mitglieder, die der Wehr zurzeit angehören, sage und schreibe 42 Mitglieder im Feuerwehrheim begrüßen. Hierbei erging auch ein besonderer Gruß an den anwesenden Kreisbrandmeister Martin Auernhammer, so wie an Bürgermeister Roland Wildfeuer, dieser lobte die einmalige Einsatzbereitschaft von Jung und Alt an den Aufgaben der FFW Hochfeld. In seinem Jahresbericht konnte Manuel Gayr von zahlreichen Aktivitäten im Vereinsleben berichten. Im aktiven Dienst berichtete Kommandant Manuel Strauch von zahlreichen Übungen, einigen Weiterbildungen und ein paar Einsätzen. Im Rahmen dieser Versammlung wurden folgende Vereinsmitglieder für langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Hochfeld und für ihren aktiven Dienst geehrt. Xaver Roßmann (60 Jahre), Matthias Burlefinger (60), Walfried Böswald (50), Josef Kugler senior (50), Helmut Burkhard (40), Albert Meier junior (40), Manuel Reule (25), Bernd Schuster (25), Josef Bernecker junior (25), Tobias Pfeifer (25), Josef Kugler junior (25), Martin Roßmann (25). Zum Abschluss bedankte sich Vorsitzender Gayr bei allen die zum reibungslosen Ablauf in der Wehr beigetragen haben und verband dies mit der Bitte auch weiterhin diese Unterstützung zu bekommen.

