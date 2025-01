Hochwertiges E-Bike aus Keller in Donauwörth gestohlen

Ein hochwertiges Elektrofahrrad hat ein unbekannter Täter in Donauwörth gestohlen. Zwischen Montag, 13. Januar, 22 Uhr und Sonntag, 19. Januar, 10.30 Uhr brach dieser in das verschlossene Kellerabteil einer Bewohnerin in der Bahnhofstraße ein. Daraus entwendete er nicht nur besagtes Fahrrad, sondern auch ein Ladegerät.

Bei dem Rad handelte es sich um ein Cube Stereo Hybrid 120 Pro in der Farbe grau mit einem Wert von geschätzten 1500 Euro. Die Seriennummer ist bekannt. Polizeibeamte sicherten Spuren und nahmen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)