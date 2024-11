Hoher Sachschaden und ein Verletzter: Unfall an Kreuzung in Wemding

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Wemding einen Unfall verursacht. Um 14.30 Uhr war die 18-Jährige auf der Herzog-Albrecht-Straße in Richtung Bgm.-Ritter-Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Lommersheimer Weg missachtete die Fahranfängerin den von rechts herannahenden und vorfahrtsberechtigten Wagen eines 54-Jährigen.

Durch den folgenden Zusammenprall entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Der 54-Jährige erlitt unter anderem eine Brustverletzung und wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Die 18-Jährige wurde wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung angezeigt. (AZ)