Hoher Schaden bei Unfall nahe Brachstadt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Erlingshofen und Brachstadt ist am Mittwochmorgen hoher Sachschaden entstanden. Verursacherin war eine Autofahrerin.

Die 50-Jährige, die in Richtung Brachstadt unterwegs war, bemerkte der Polizei zufolge um kurz nach 8 Uhr zu spät, dass vor ihr ein 51-Jähriger mit seinem Pkw nach rechts in das Gewerbegebiet Am Schmidbach abbiegen wollte. Der Mann verlangsamte seinen Wagen deshalb stark. Die 50-Jährige krachte mit ihrem Auto recht heftig auf das vordere Fahrzeug.

Der Sachschaden summiert sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizei auf rund 27.000 Euro. Beide Beteiligte gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Die Beamten verwarnten die Verursacherin gebührenpflichtig. (AZ)