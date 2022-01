Corona-Ausbruch: Nur drei statt 60 Buben und Mädchen im Kindergarten

Plus Die Gemeinde Holzheim ist derzeit arg von Corona gebeutelt. Vor allem Kinder haben sich infiziert. Aber das Testsystem funktioniert, meint der Bürgermeister.

Normalerweise besuchen den Kindergarten St. Nikolaus in Holzheim mehr als 60 Buben und Mädchen. Vergangene Woche waren es gerade einmal drei. Der Grund für diese massive Ausdünnung dürfte in Tagen wie diesen wenig überraschend sein: Corona.