Holzheim

18:03 Uhr

Die Mariensäule ist das Wahrzeichen der Gemeinde Holzheim

Plus 150 Jahre steht die Mariensäule schon in Holzheim. Sie ist zum Symbol des Friedens geworden und hat doch bewegte Zeiten hinter sich.

Von Adalbert Riehl

Vor 150 Jahren feierte die Pfarrei in Holzheim ein kirchliches und weltliches Fest, das bis zu diesem Zeitpunkt einmalig gewesen sein dürfte. Seit dem Friedensschluss von Frankfurt nach dem Deutsch-Französischen Krieg (10. Mai 1871) war gerade mal ein Jahr vergangen, als das als Mariensäule gestaltete Ehrenmal zentral aufgestellt wurde. Es gehört zu den ersten Denkmälern für die Gefallenen und Verwundeten, die nach so kurzer Zeit in Deutschland errichtet und zugleich als Siegeszeichen gedacht waren. Längst gilt das Holzheimer Krieger- und Marien-Ehrenmal als Friedenssäule.

