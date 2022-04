Drei weitere Windräder? Diese Pläne machen Bürgern in Holzheim Angst

Plus Windkraft ist in Holzheim ein hoch emotionales Thema, denn die drei Anlagen im Gemeindegebiet belasten manche Bürger arg. Und nun könnten drei neue hinzukommen.

Das Thema Windkraft ist in der Gemeinde Holzheim weiter ein heißes Eisen – auch sechs Jahre nach der Inbetriebnahme der drei Anlagen im Ortsteil Riedheim. Das wurde nun bei einer Bürgerinformationsveranstaltung wieder deutlich, als Pläne für drei weitere Windräder im Forstbezirk Brand zwischen Holzheim und Münster vorgestellt wurden. Vor allem ein Aspekt beschäftigt die Bevölkerung, sogar von "Angst" war die Rede.