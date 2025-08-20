Ferienprogramm des Obst-und Gartenbauverein Holzheim

Die Kinder trafen sich, mit ihren Betreuerinnen, am Hausberg in Riedheim. Zu Anfang wurden in Eierkartons, rund um den Hausberg, Naturmaterialien gesammelt, die anschließend von Manuela Ruisinger erläutert wurden. Nach der anstrengenden Suche gab es eine Brotzeit und Getränke für Alle. Nun durfte jeder aus Ton ein Amulett ausstechen und mit Gräsern, Zweigen sowie Blüten dekorieren. Als Höhepunkt des Programmes sammelte man in fünf Kisten Blätter, Steine, Zapfen, Zweige und Heu. Die Kisten wurden zu einem Wohlfühlpfad aneinander gereit. Jedes Kind konnte mit verschlossenen Augen von Kiste zu Kiste schreiten und barfuß die verschiedenen Materialien erfühlen. Ein fröhlicher, gelungener Naturausflug ging gegen Abend zu Ende.

