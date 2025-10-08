Unter dem Thema "Mei liabstes Platzerl" rief der OGV Holzheim im Frühjahr seinen diesjährigen Fotowettbewerb aus. Bis Ende August wurden so insgesamt 43 Fotos eingereicht. Alle Bilder wurden anschließend im DIN A3 Format entwickelt und in einer Ausstellung Mitte September den Besuchern bei Kaffee und Kuchen präsentiert. Als Jury fungierten der neue H. H. Pfarrer Joseph (PG Bayerdilling), Sophia Och ( Kreisfachberaterin für Gartenbau des Landratsamtes Donau-Ries), sowie Alexandra Hartmann (Vorsitzende OGV Münster). Der 1. Platz - eine Gartenbank ging an Juliane Raba. Der 2. Platz - eine Feuerschale ging an Noah Engl und der 3. Platz - eine Solarleuchte an Franziska Gerhard. Alle Teilnehmer erhielten zudem einen Blumenstock als Trostpreis, den die Firma Hartmann Münster spendete.

