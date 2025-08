Holzheim will kommunale Wärmeplanung in Auftrag geben

Der Holzheimer Gemeinderat hat sich mit der kommunalen Wärmeplanung befasst. Bürgermeister Josef Schmidberger informierte die Räte über den aktuellen Sachstand. Im Gegensatz zu anderen Kommunen habe man das Thema in Holzheim nicht sofort angegangen, was sich laut Schmidberger jetzt auszahlt.

So erhalten Gemeinden unter 2500 Einwohnern – zu denen Holzheim gehört – einen fixen Betrag in Höhe von 34.800 Euro für das Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung. Die Auszahlung erfolge in zwei Tranchen, zu Beginn einer Wärmeplanung auf Antrag der Gemeinde sowie nach Einreichung des erstellten Wärmeplanes. Zuvor haben Kommunen eine Förderung von 90 Prozent erhalten. Der Vorteil der neuen Regelung für Holzheim: „Wir erhalten 34.800 Euro, egal was uns die Planung kostet“, so Schmidberger. Ziel sei es, unter diesem Betrag zu bleiben, um somit „noch etwas aus der Sache mitzunehmen“.

Zur Wärmeplanung gehören eine Bestandsanalyse, eine Potenzialanalyse sowie Zielszenarien und eine Umsetzungsstrategie. „Unsere Wärmeplanung sollte schnell erstellt werden“, prognostiziert Schmidberger, da sich im Gemeindegebiet zwei Biogasanlagen sowie mehrere private Hackschnitzelanlagen befinden. Außerdem plant die Gemeinde bekanntlich die Errichtung einer Hackschnitzelheizung am Feuerwehrgerätehaus inklusive eines Wärmenetzes. Weiterer Vorteil für Holzheim sei, dass für Kommunen unter 10.000 Einwohnern ein vereinfachtes Verfahren gelte.

Derzeit bereitete die Verwaltung in Abstimmung mit den Gemeinden Münster und Niederschönenfeld vor, eine Leistungsbeschreibung zu erstellen und entsprechende Angebote für die kommunale Wärmeplanung einzuholen. Die Kick-off-Veranstaltung ist für Januar 2026 geplant. Die Gemeinderäte stimmten einstimmig für diese Vorgehensweise.