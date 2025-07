Verabschiedung von ausgeschiedenen Mitgliedern der Kirchenverwaltung Pessenburgheim

Der traditionelle Kirchweihgottesdienst der Filialkirche „St. Willibald“ zu Pessenburgheim fand kürzlich in festlichem Rahmen statt. Dieser Anlass wurde genutzt, um die ausscheidenden Kirchenverwaltungsmitglieder zu verabschieden. Michael Stöckl war 12 Jahre lang als Kirchenpfleger tätig, Xaver Stöckl senior gehörte 24 Jahre, Manfred Vogl 12 Jahre lang der Kirchenverwaltung an. Diese langjährigen Verdienste honorierte Pfarrer Dr. Abraham Vanchipura in seiner Schlussansprache. Er bedankte sich herzlich für die gute und engagierte Arbeit im Dienste der Pessenburgheimer Kirche. Als offizielles Zeichen wurde jeweils eine Urkunde des Bistums Augsburg und ein kleines Präsent überreicht. Auch der neu gewählte Kirchenpfleger Xaver Stöckl junior richtete in seinen Worten einen ausdrücklichen Dank für die geleistete Arbeit an die ausscheidenden Mitglieder, allen voran dem Kirchenpfleger. So wurde nun die schmucke Filialkirche in Pessenburgheim durch die in den letzten Jahren mit großer Leidenschaft durchgeführte Renovierung in sehr gutem Zustand an das neu besetzte Gremium übergeben. Zuletzt konnten durch eine private Spende auch noch alle Heiligenfiguren umfangreich saniert werden. Am Ende bedankte sich Xaver Stöckl noch bei Pfarrer Abraham für die Bereitschaft, regelmäßig in der Kirche zu Pessenburgheim Gottesdienste abzuhalten, und die starke Unterstützung bei der Kirchenrenovierung. Er erinnerte dabei auch an einen der Höhepunkte, dem Festgottesdienst zum 125-jährigen Gründungsfest der FF Pessenburgheim vor einigen Jahren. Abschließend nutzte er die Gelegenheit, Pfarrer Abraham alles Gute und Gottes Segen für sein weiteres Wirken in seinem Heimatland Indien zu wünschen, in das er demnächst zurückkehren wird.

