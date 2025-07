"Horizon Airmeet": Heuer bleibt der Himmel über dem Flugplatz Genderkingen leer

Einmal im Jahr verwandelt sich der beschauliche Rudolf-Grenzebach-Flugplatz in Genderkingen zum Schauplatz für ein großes Spektakel. Tausende träumen dann beim „Horizon Airmeet“ den ewigen Traum vom Fliegen, erleben die Faszination der Shows und lassen sich von der Stimmung mitreißen. In diesem Jahr allerdings warten Fans vergeblich auf spektakuläre Künste der Piloten und ihrer Miniaturen. Anfang August bleibt zum ersten Mal seit 16 Jahren der Himmel über dem Fluggelände leer und damit bleiben auch die Besucherinnen und Besucher weg. Was ist der Grund?

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Genderkingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Genderkingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis