Ehrung der Lourdes-Grottenpfleger

Beim Grottenpfleger Team der Pfarrgemeinde St. Vitus Huisheim gab es einen Generationswechsel. So wurden die beiden bisherigen Helfer, Herr Gentner und Herr Schrödle in den Ruhestand verabschiedet. Im Anschluss an die Marienmesse dankte Pfarrer Jan Lazar den Beiden für ihre geleistete Arbeit und Mühe in ihrer über 12 Jahre dauernden ehrenamtlichen „Dienstzeit“. Bei einem „Vergelts Gott“ so Lazar, sollte es allein nicht bleiben. Daher überreichte er ihnen zum Dank jeweils einen Geschenkkorb sowie den Ehefrauen einen Blumenstrauß. Die Nachfolge treten Hans Bosch und Hans Knoll junior an. Beide haben sich bereit erklärt, in die Fußstapfen der ausscheidenden Pfleger zu treten und in Zukunft die Grotte instand zu halten.

