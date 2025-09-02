Spiel und Spaß beim BC Huisheim

Beim Ferienprogramm des BC Huisheim gab es wieder ein abwechslungsreiches Programm für die 35 teilnehmenden Mädchen und Jungen auf der Sportanlage des Vereins. So hatten sich Anne Schäftner und Robert Gentner für die Veranstaltung zahlreiche Stationen überlegt. Neben einer Schokoguss-Wurfmaschine, Minigolf, Wikingerschach und das Abspritzen von Dosen, konnte man unter anderem mit Stelzen laufen, Volleyball spielen und seine Geschicklichkeit beim Transport von Tennisbällen mit einer Pipeline im Team testen. Der Höhepunkt des Nachmittags war dann ein Rennen mit Bobbycars auf der Freisportanlage. Zum Abschluss eines kurzweiligen Nachmittags gab es für alle Kinder und Betreuer noch eine Brotzeit und Eis.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!