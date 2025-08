Sport und Spiel beim Sommerfest des BC Huisheim

Icon vergrößern Start Jedermannslauf Foto: Harald Schülein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Start Jedermannslauf Foto: Harald Schülein

Bei besten Wetterbedingungen fand auf dem Sportgelände des BC Huisheim das diesjährige Sommerfest statt. Mit einem umfangreichen Rahmenprogramm kamen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sportveranstaltungen wie auch die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Zum Auftakt fand am Samstag das Fahrradrennen statt. Am Nachmittag fand dann ein Geschicklichkeitsturnier mit fünf Vorrundenstationen und als Finalspiel der Rateklassiker „1,2 oder 3“ statt. Hier sicherte sich das Team „Katzen“ den Turniersieg. Beim Jedermannslauf am Sonntag waren auf der Kinderstrecke 14 Teilnehmer (elf weibliche und drei männliche Teilnehmer) und auf der Erwachsenenstrecke 26 Teilnehmer (elf weibliche und 15 männliche Teilnehmer). Bei den Erwachsenen siegte Luca Leinfelder von der LG Warching in einer Zeit von 19:10 Minuten vor Steffen Brenner vom TSV Nördlingen (21:11 Minuten). Platz drei belegte Jonas Gruber vom BC Huisheim mit einer Zeit von 21:37 Minuten. Bei den Kindern kam es zu einem spannenden Finish. Lukas Lechner konnte das Rennen mit 14:08 Minuten knapp vor Emily Berger vom BC Huisheim mit 14:10 Minuten für sich entscheiden. Ein Kuriosum gab es beim dritten Platz. Gleich drei Mädchen liefen zur gleichen Zeit durch das Ziel: Sarah Schneider, Anna Schneider und Julia Hirschbeck, alle drei vom BC Huisheim, in einer Zeit von 16:35 Minuten. Zum Abschluss des Sportprogramms gab es dann noch ein Einlagespiel der vereinseigenen Fußballjugend. Für Stimmung und gute Unterhaltung sorgte am Samstagabend die Band „Barfuaß“. Auch im nächsten Jahr planen die Verantwortlichen wieder die Durchführung der Rennen und wollen dafür früher als diese Jahr mit der Terminfestlegung und Werbung beginnen.

