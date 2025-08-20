Icon Menü
Huisheim: Vom Korn zum Brot – ein spannendes Erlebnis

Huisheim

Vom Korn zum Brot – ein spannendes Erlebnis

Museum Kultur Land Ries in Maihingen zieht Kinder in seinen Bann.
Von Harald Schülein
    Gruppenbild Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Betreuungsteam
    Gruppenbild Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Betreuungsteam Foto: Simone Schülein

    Getreide war zu allen Zeiten ein Grundnahrungsmittel. Bis aus ihm etwas leckeres wird, sind jedoch viele Arbeitsschritte notwendig. Diese waren früher nicht nur zeitintensiv, sondern auch sehr anstrengend. Das erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ferienprogrammes der Pfarrgemeinde St. Vitus Huisheim im Museum Kultur Land Ries in Maihingen auf ganz praktische Weise. Sie legten Hand beim Dreschen, Reinigen und Quetschen des Korns an. Die Mühe lohnte sich, denn aus dem Mehl wurde ein Hefeteig zubereitet, aus dem jeder seine eigene Semmel formte. Diese wurden anschließend im Holzbackofen gebacken. Zum Abschluss dieser kurzweiligen Veranstaltung konnten alle ihre selbstgebackenen Semmeln im ofenwarmen Zustand genießen – welch ein Hochgenuss!

