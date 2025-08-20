Vom Korn zum Brot – ein spannendes Erlebnis

Getreide war zu allen Zeiten ein Grundnahrungsmittel. Bis aus ihm etwas leckeres wird, sind jedoch viele Arbeitsschritte notwendig. Diese waren früher nicht nur zeitintensiv, sondern auch sehr anstrengend. Das erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ferienprogrammes der Pfarrgemeinde St. Vitus Huisheim im Museum Kultur Land Ries in Maihingen auf ganz praktische Weise. Sie legten Hand beim Dreschen, Reinigen und Quetschen des Korns an. Die Mühe lohnte sich, denn aus dem Mehl wurde ein Hefeteig zubereitet, aus dem jeder seine eigene Semmel formte. Diese wurden anschließend im Holzbackofen gebacken. Zum Abschluss dieser kurzweiligen Veranstaltung konnten alle ihre selbstgebackenen Semmeln im ofenwarmen Zustand genießen – welch ein Hochgenuss!

