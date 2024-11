Mut zur Veränderung: Wie man alte Gewohnheiten hinter sich lässt

Der Herbstempfang der nordschwäbischen Wirtschaft hätte das Potenzial gehabt, ordentlich auf die Stimmung zu drücken. Erstens fand er an einem trüben Novembertag statt, zweitens läuft es bei vielen örtlichen Unternehmen nicht mehr so gut und drittens stand da ja auch noch die US-Wahl an, die wenig Gutes befürchten ließ. Dass es am Ende ein vergnüglicher Abend mit hohem Erkenntnisgewinn wurde, lag vor allem an einem Mann: Professor Dr. Volker Busch.

Martina Bachmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herbstempfang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis